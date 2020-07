Salvini suona la sveglia. Colpaccio Lega: chance anche in Toscana (Di lunedì 6 luglio 2020) Primo obiettivo: elezioni regionali di settembre. "Mi sento molto ottimista. No do per persa neanche una partita. Nemmeno la Regione Toscana, ad esempio, dove tutti dicono che rivincerà il Pd". Matteo Salvini è, a tutti gli effetti, in campagna elettorale e il suo sogno è tornare al governo. E farlo da premier del centrodestra, che è tornato in piazza unito sabato scorso in piazza del Popolo, a Roma, ma la strada è stretta. anche perché nella coalizione c'è Forza Italia, ad esempio, che con il vicepresidente Antonio Tajani anche oggi spinge per "un esecutivo di centrodestra con un sostegno esterno, magari da parte di una fetta del Movimento 5 Stelle che si stacca", pur ribadendo che, "se casca questo governo, la cosa migliore è andare alle elezioni politiche anticipate". Mentre Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ... Leggi su iltempo

Ho pubblicato volentieri la lettera del senatore Salvini sul gran tema della scuola perché, pur sostenendo argomenti forti e anche polemici, era del tutto pacata e segnata da una certa cortesia. Stile ...

La scivolata è di Eugenio Giani, candidato del centrosinistra alle regionali in Toscana. E il centrodestra lo attacca frontalmente, ma anche il Pd si infuria. "Il mio avversario è Salvini che si porta ...

