Paolo Belli ringrazia commosso Milly Carlucci e annuncia il ritorno a settembre (Di lunedì 6 luglio 2020) Paolo Belli ospite di Diaco a Io e Te non si aspettava tante emozioni e invece già dal primo istante si è commosso dopo avere visto il video di presentazione. Lacrime agli occhi ha cercato di non farle scendere per potere dire il suo grazie subito al maestro Ennio Morricone. Paolo si sente solo un granello rispetto all’immensità del maestro che ci ha lasciato in queste ore. Ha voluto porgere le sue condoglianze alla famiglia Morricone e ha colto l’occasione per parlare dell’importanza della musica. Paolo Belli ha ricordato che durante la quarantena i musicisti sono stati importanti, hanno cercato in ogni modo di intrattenere le persone bloccate in casa, oggi invece sembrano diventati invisibili. “Gli artisti sono oggi invisibili e questo signore ci fa capire che l’arte è fondamentale perché ci ha regalato delle cose ... Leggi su ultimenotizieflash

