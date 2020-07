Morte Ennio Morricone, l’addio di De Laurentiis: “Se ne va un pezzo di cinema mondiale” (Di lunedì 6 luglio 2020) Sembrava immortale e senza età, si è scoperto umano dopo una caduta. Ennio Morricone ha abbandonato questa terra lasciando in eredità uno sconfinato catalogo di capolavori che gli impediranno di essere dimenticato. Una vita spesa per la musica e il cinema, per cui ha firmato le più belle colonne sonore di sempre. Indimenticabile il sodalizio con Sergio Leone, con cui ha dato vita a capolavori senza tempo come la troglia del Dollaro e C’era una volta in America, senza contare l’ammirazione nutrita da artisti internazionali come gli U2 o i Ramones, che aprivano i loro concerti con un omaggio al Maestro. Quentin tarantino lo ha inseguito per anni, fino a convincerlo a firmare la colonna originale di The Hateful Eight, che gli è valso il primo premio Oscar dopo cinque nomination. Il saluto di Aurelio De Laurentiis Inevitabili gli accorati addii ... Leggi su italiasera

