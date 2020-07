Migranti, Melandri (Cies): “Sanatoria braccianti, troppi paletti” (Di lunedì 6 luglio 2020) Silvia Mari 06/07/2020 Donne s.mari@agenziadire.com Intervista a Elisabetta Melandri, presidente del Cies che da sempre lavora su integrazione e sostegno dei Migranti Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Melandri Migranti, Melandri (Cies): sanatoria dei braccianti, troppi paletti Redattore Sociale Costo del biglietto: Speciale biglietto intero € 8, ridotto € 5

Il ricco programma di Estate al MAXXI torna anche quest’anno ad animare la piazza del Museo, rafforzando la sua vocazione di spazio pubblico al servizio del quartiere e della città. Lo fa nel pieno ri ...

Il ricco programma di Estate al MAXXI torna anche quest’anno ad animare la piazza del Museo, rafforzando la sua vocazione di spazio pubblico al servizio del quartiere e della città. Lo fa nel pieno ri ...