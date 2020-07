Lo Schiacciacuore di Nina Zilli (Di lunedì 6 luglio 2020) Nina Zilli… mi fa strano chiamarla così, perché l’ho avuta al fianco in tutta l’edizione Roxy Bar 2000/2001. E allora era Chiara e il suo gruppo si chiamava Chiara e gli Scuri. Poi la bimba è volata e ha fatto tante cose. Grande esperta di musica soul è diventata persino una bravissima conduttrice radiofonica. Presentatrice in TV. Ma, soprattutto, cantante. Soul. Ha da poco pubblicato il suo singolo estivo, “Schiacciacuore”, con il featuring di Nitro. Così mi sono collegato con lei durante l’ultima puntata del Barone Rosso Solo Flight. Mi ha raccontato tanto della sua vita. Mi ha mostrato i pupazzi che ha nella sua stanza. Ha raccontato il suo nuovo brano e di una piantina dallo stesso nome, Schiacciacuore, che ha fatto crescere in diretta sul web dove c’era sempre qualcuno collegato a vederla ... Leggi su optimagazine

