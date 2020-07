L’asteroide Morricone tra Marte e Giove (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – Come stella della musica e del cinema a Ennio Morricone è stato dedicato nel 2016 un asteroide, da allora chiamato ‘152188 Morricone’. Si tratta del corpo celeste 2005QP51 scoperto dagli astrofili dell’osservatorio di Campo Catino (Frosinone). Per cambiargli il nome è stato necessario il consenso dell’ente internazionale per l’assegnazione dei nomi dei piccoli corpi celesti, il Minor Planet Center. L'articolo L’asteroide Morricone tra Marte e Giove proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

TV7Benevento : L'asteroide Morricone tra Marte e Giove... -

Ultime Notizie dalla rete : L’asteroide Morricone