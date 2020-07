La stampante tascabile che fa risparmiare tempo e soldi (Di lunedì 6 luglio 2020) tascabile, veloce e versatile è Phomemo T02, ultima stampante portatile prodotta da un team di Hong Kong già noto per i tanti modelli in miniatura lanciati sul mercato. E non ci sono preoccupazioni di sbavature perché il modello funziona con carta termica, sfruttando il calore per creare le immagini. Con un risparmio di tempo, perché un foglio fuoriesce in circa 10 secondi, e soldi, in quanto non occorrono toner né cartucce ma solo rotoli di carta adesiva. Con un occhio all’ecologia, quindi, questa stampante da 87 x 90 x 40 millimetri che pesa 150 grammi e si trasporta agilmente in zaino e borse, è sempre pronta all’azione, poiché conta su una batteria da 1000 mAh che gli permette di stampare oltre quattro rotoli di carta (per inserirne uno basta sollevare la parte dedicata all’interno del dispositivo) prima di ... Leggi su wired

