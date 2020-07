Juventus, Sarri e il rapporto con Higuain: "Va un po' coccolato e un po' sbattuto al muro" (Di lunedì 6 luglio 2020) Alla vigilia della sfida contro il Milan, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo anche ad una domanda sul suo rapporto con Gonzalo Higuain, attaccante alle sue dipendenze fin dai tempi di ... Leggi su tuttonapoli

juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - SkySport : Milan-Juventus, Sarri: la conferenza stampa LIVE - juventusfc : E' terminato l'incontro del Mister con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale… - SimoneAvsim : #Sarri pre #MilanJuve ha smentito i litigi con i suoi calciatori. Tranne Higuain. Con lui litiga spesso perché Gonz… - Fprime86 : RT @juventusfc: E' terminato l'incontro del Mister con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale (Only f… -

TORINO (ITALPRESS) – “A noi il Milan ha creato difficolta’ per tutta la stagione, in piu’ in questo momento mi sembra in grandissima condizione fisica e mentale: ha fatto le ultime partite su grandi l ..."A noi il Milan ha creato difficoltà per tutta la stagione, in più in questo momento mi sembra in grandissima condizione fisica e mentale: ha fatto le ultime partite su grandi livelli con vittorie imp ...