Il velo va benissimo, se chi lo indossa ha il pieno diritto di toglierselo e di metterselo (Di lunedì 6 luglio 2020) Ho letto l’intervista che Silvia Romano ha rilasciato a “la Luce” dove parla del velo islamico come di un “simbolo di libertà” e aggiunge: “Sento dentro che Dio mi chiede di indossare il velo per elevare la mia dignità e il mio onore, perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima”. Leggendo i commenti misogini, razzisti, insultanti verso le parole di questa ragazza, ho pensato al corpo delle donne ridotto a campo di battaglia in guerre ideologiche, politiche, religiose. E alle donne iraniane obbligate al velo che hanno trovato sollievo dall’oppressione patriarcale e religiosa nella cultura e nel pensiero, hanno occupato spazio nel mondo artistico, in letteratura e nel cinema, e spesso hanno pagato un caro prezzo. Ho ricordato la guerra in Afghanistan, condotta anche in nome della ... Leggi su huffingtonpost

bigimauro : RT @HuffPostItalia: Il velo va benissimo, se chi lo indossa ha il pieno diritto di toglierselo e di metterselo - GianpieroManca : @HuffPostItalia 'Il velo va benissimo, se chi lo indossa ha il pieno diritto di toglierselo e di metterselo' Della… - HuffPostItalia : Il velo va benissimo, se chi lo indossa ha il pieno diritto di toglierselo e di metterselo - aspettaaspetta : @PatriziaRametta @adrianobusolin @matteosalvinimi @borghi_claudio @simo6608 @valy_s @marco_gervasoni @lucabattanta… - MPanarari : @velo_di_maia @agorarai Benissimo. Tutti quanti facciamo errori, per l'appunto (e si legga questo, così magari rifo… -

Ultime Notizie dalla rete : velo benissimo Il velo va benissimo, se chi lo indossa ha il pieno diritto di toglierselo e di metterselo L'HuffPost Silvia Romano: “Così è avvenuta la mia conversione all’Islam. Il velo è libertà”

“Prima di convertirmi, l’idea che avevo dell’Islam era quella che in molti purtroppo hanno quando non ne sanno niente. Quando vedevo le donne col velo in Via Padova, avevo quel tipico pregiudizio che ...

PARCO SIRENTE: 17 ASSOCIAZIONI VS REGIONE

L'AQUILA - Undicimila firma, al momento, per dire no al taglio di 8 mila euro protetti del Parco regionale Sirente Velino. La petizione è stata indetta da un fronte di 17 associazioni che contesta la ...

“Prima di convertirmi, l’idea che avevo dell’Islam era quella che in molti purtroppo hanno quando non ne sanno niente. Quando vedevo le donne col velo in Via Padova, avevo quel tipico pregiudizio che ...L'AQUILA - Undicimila firma, al momento, per dire no al taglio di 8 mila euro protetti del Parco regionale Sirente Velino. La petizione è stata indetta da un fronte di 17 associazioni che contesta la ...