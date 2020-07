Giorgio Medaglia trovato nell’Adda, ma “Non si è suicidato” (Di lunedì 6 luglio 2020) Giorgio Medaglia dopo quasi 5 giorni di ricerche è stato ritrovato privo di vita nell’Adda; secondo la madre non si sarebbe suicidato, ma… Lo stavano cercando da 5 giorni, nessuno aveva pace perché Giorgio Medaglia, 34 anni, era scomparso dalla casa di Lodi dove viveva con la famiglia. Il cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio del … L'articolo Giorgio Medaglia trovato nell’Adda, ma “Non si è suicidato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LSpicola : RT @ilCittadinoLodi: «Mio figlio era con qualcun altro»: la morte di Giorgio Medaglia diventa un giallo - ilCittadinoLodi : «Mio figlio era con qualcun altro»: la morte di Giorgio Medaglia diventa un giallo - ilCittadinoLodi : Giorgio Medaglia trovato morto nell’Adda sotto il ponte di Cavenago, disposta l’autopsia - fanpage : Ritrovato morto nelle acque del fiume Adda il 34enne Giorgio Medaglia - cuba98w : RT @fanpage: La famiglia disperata chiede di condividere l'appello -

