Gattuso non si accontenta e chiede di più al Napoli (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Napoli batte 2-1 la Roma al San Paolo e aggancia i giallorossi al quinto posto in classifica ma Rino Gattuso chiede di più alla squadra. “Alleno giocatori forti, devo ricordarvelo ogni tanto. Dopo la Coppa Italia bisognava dare continuità, vogliamo creare una mentalità vincente. Insigne? Deve lavorare e provare a saltare l’uomo, se le gambe lo assistono. È intelligente e smart, questa è la sua forza”. Ringhio commenta così la vittoria del Napoli sulla Roma a Sky, esaltando le qualità del suo capitano, capace di confezionare il gol vittoria. Secondo il mister calabrese però gli azzurri hanno ancora tanto da imparare. “Dobbiamo migliorare la mentalità, questa è una squadra che ogni tanto si siede, soprattutto quando serve il salto di qualità. I giocatori non devono pensare che sono ... Leggi su laprimapagina

