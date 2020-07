Firenze e Ribery, una storia che finirà per paura? Lo sfogo fa riflettere (Di lunedì 6 luglio 2020) Il sollievo per il ritorno alla vittoria della Fiorentina è stato senz'altro intaccato da una questione slegata dai risultati, dal calcio in generale. Il furto subito da Franck Ribery presso la sua abitazione ha gettato nello sconforto il fuoriclasse francese e la sua famiglia, con la moglie Wahiba che ha fatto eco alle parole del marito sottolineando l'inquietudine e il turbamento del caso. Moglie che, peraltro, è stata una delle principali artefici dell'arrivo a Firenze del campione... Leggi su 90min

