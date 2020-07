Eugenie Bouchard: “Ho creato il mio autografo a 9 anni, nel caso fossi diventata famosa” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ho creato il mio autografo a 9 anni nel caso in cui fossi diventata famosa, lo scrivevo sui tovaglioli di carta nei ristoranti. Non l’ho cambiato mai da allora”. Questa la rivelazione di Eugenie Bouchard in uno dei suoi ultimi post su Twitter. La canadese ha confessato sui social, rispondendo ad un fan, che il proprio autografo risale alla sua gioventù, quando sperava di poter diventare una tennista professionista. i created my autograph at 9 yrs old in case i ever became famous, on those paper place mats at restaurants. haven’t changed it since. a tennis ball inside the ‘g’ https://t.co/pw33EFwaVP — Genie Bouchard (@genieBouchard) July 6, 2020 Leggi su sportface

