Emma Muscat super eccitante in costume: gambe interminabili e sensualità sfacciata (Di lunedì 6 luglio 2020) sfacciatamente sdraiata sotto il sole di Malta Emma Muscat posa super eccitante a favore di obiettivo: il delirio serpeggia tra i followers, sempre impreparati innanzi a tanta bellezza. Concorrente tra le più amate della diciassettesima edizione di Amici, la cantante si è fatta notare in Italia a partire dal 2018, anno in cui – con voce angelica e movenze seducenti – conquistò il pubblico televisivo di Canale 5 che da quel momento non smise di seguirla. Quasi 787 mila i followers attivi ad oggi sul suo account social: un esercito di fan attentissimi ad ogni passo della travolgente ventenne. Leggi anche >> Eleonora Rocchini spregiudicata a Capri, lato b ‘a punta’ spodesta i Faraglioni: «Che chiappe!» Emma Muscat eccitante in costume: fascino da vendere per la cantante maltese L’occasione per l’ultimo, ... Leggi su urbanpost

pensieripsyco : Ecco un brano per te… Sangria (feat. Astol) di Emma Muscat - Annetta81259097 : RT @pensieripsyco: Ecco un brano per te… Sangria (feat. Astol) di Emma Muscat - Manu90595376 : RT @spotifyxamiciof: EMMA MUSCAT Sangria ft. @astolwho 139,389 (56,945) #emmamuscat - Annetta81259097 : RT @simona_laziale: Continuiamo sempre più ?????? #Sangria #emmamuscat #Estate2020 #independenceday2020 Ecco un brano per te… Sangria (feat.… - Annetta81259097 : RT @spotifyxamiciof: EMMA MUSCAT Sangria ft. @astolwho 139,389 (56,945) #emmamuscat -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Muscat Emma Muscat super eccitante in costume: gambe interminabili e sensualità sfacciata UrbanPost Con Emma Muscat, sarà un’estate al sapore di “Sangria”

Per questo brano, Emma ha deciso di collaborare insieme al teen idol Astol. “Io e Astol ci siamo conosciuti l’anno scorso, per poi legare maggiormente alcuni mesi fa ad un concerto dove entrambi parte ...

Emma Muscat e Astol insieme in Sangria: «Il nostro reggaeton per farvi innamorare»

Sangria è il nuovo singolo di Emma Muscat insieme ad Astol nato sulla rotta Malta-Roma e prodotto a Milano da Merk & Kremont. «Abbiamo scritto la canzone nel periodo della quarantena – ci racconta Emm ...

Per questo brano, Emma ha deciso di collaborare insieme al teen idol Astol. “Io e Astol ci siamo conosciuti l’anno scorso, per poi legare maggiormente alcuni mesi fa ad un concerto dove entrambi parte ...Sangria è il nuovo singolo di Emma Muscat insieme ad Astol nato sulla rotta Malta-Roma e prodotto a Milano da Merk & Kremont. «Abbiamo scritto la canzone nel periodo della quarantena – ci racconta Emm ...