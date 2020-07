Emis Killa offende un calciatore e poi spiega: “Colpa anche dell’alcol, avevo bevuto” (Di lunedì 6 luglio 2020) Ogni volta che Emis Killa scrive un tweet senza riflettere troppo scoppia la polemica. Ieri sera rispondendo ad un fan che gli chiedeva cosa pensasse di Zvone Boban e del fatto che avesse definito il suo inno del Milan una “caduta di stile”, il rapper ha risposto in maniera molto chiara e ‘garbata’: “Penso che me lo su*a sta faccia di mer*a“. E questo è proprio il caso di dire… Molti tifosi del Milan hanno attaccato Emis, che oggi ha cercato di mettere una toppa con una serie di stories: “La mia è stata una risposta ad un fan, ieri avevo anche alzato il gomito. Quando parlo su Twitter ogni tanto parlo un po’ troppo senza filtri e i miei termini provocatori vengono fraintesi. Non mi scuso con Boban, perché ha cominciato lui dicendo che il mio inno era una caduta di stile. Il suo è stato un colpo basso. Io ... Leggi su bitchyf

Redblack100x100 : RT @_IlBoris: Se Rangnick arriva, dichiara che l’inno di Emis Killa è una merda e lo cambia con una marcetta tedesca, per me parte già alla… - s3r3nd1p1ty_13 : @sereung ANDATE AD ASCOLTARE GLI ALBUM DI EMIS KILLA LUI SI CHE E UN VERO CANTANTE - lvacofficial : ???@acmilan, Emis Killa insulta Boban: 'Il mio inno una caduta di stile? Lui una faccia di m...' #lungavitaalcalcio… - AndreaLazzer : RT @_IlBoris: Se Rangnick arriva, dichiara che l’inno di Emis Killa è una merda e lo cambia con una marcetta tedesca, per me parte già alla… - peppobbove : RT @_IlBoris: Se Rangnick arriva, dichiara che l’inno di Emis Killa è una merda e lo cambia con una marcetta tedesca, per me parte già alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Emis Killa Emis Killa sbrocca: Boban faccia di m..., sei nulla. Il rapper fa infuriare i milanisti Il Tempo Milan, Emis Killa contro Boban per l’Inno (dopo 5 anni): «Sei nulla»

«Nella testa c’ho solo il Milan Tifo la squadra migliore del mondo E non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo E non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del m ...

Killa contro Boban: "Il mio inno del Milan una caduta di stile? Lui è una faccia di m...a"

Killa ieri sera è tornato a casa ubriaco, parole sue, e alla domanda di un fan su che cosa ne pensava del commento fatto da Boban sul suo inno ("Una caduta di stile per l’Ac Milan?"), il rapper è sbot ...

«Nella testa c’ho solo il Milan Tifo la squadra migliore del mondo E non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo E non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del m ...Killa ieri sera è tornato a casa ubriaco, parole sue, e alla domanda di un fan su che cosa ne pensava del commento fatto da Boban sul suo inno ("Una caduta di stile per l’Ac Milan?"), il rapper è sbot ...