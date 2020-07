È morto Ennio Morricone: ricordiamo il maestro con alcune delle sue opere principali (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo una lunghissima ed eccellente carriera, il compositore premio oscar è morto nella notte a 92 anni E’ morto questa notte Ennio Morricone, compositore, direttore d’orchestra musicista e arrangiatore che con le sue colonne sonore ha fatto sognare non solo l’Italia ma tutto il mondo. Una vita per la musica Il celebre compositore si formò … L'articolo È morto Ennio Morricone: ricordiamo il maestro con alcune delle sue opere principali NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - MassimGiannini : RT @LaStampa: Addio al Maestro #EnnioMorricone. A 91 anni ci lascia il grande musicista, il cui nome resterà per sempre scritto nella stori… - aldolicata : È morto il maestro Ennio Morricone -