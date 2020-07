Così un ragazzo è stato lasciato morire in un centro per migranti dopo 5 giorni di agonia (Di lunedì 6 luglio 2020) Alì Saibu raccoglieva origano nei campi vicino Agrigento e nei giorni peggiori del Covid-19 aveva febbre e diarrea. Nel Cas nessun medico lo ha visitato, il suo cadavere è stato lasciato per giorni tra gli altri migranti e poi lo hanno subito sepolto Leggi su espresso.repubblica

