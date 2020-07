Copia privata: smartphone e supporti tecnologici più cari (Di lunedì 6 luglio 2020) Cresce il compenso per la Copia privataLe ragioni dell'aumentoCos'è la Copia privataChi sono i soggetti obbligati a corrispondere il compensoChi ha diritto al compensoCome funziona la Copia privataCresce il compenso per la Copia privataTorna suIl Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha firmato il DM con cui vengono aggiornati per i prossimi tre anni i compensi dovuti per la riproduzione privata di videogrammi e fonogrammi in base a quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore. L'allegato tecnico del Ministro Franceschini (sotto allegato) all'art. 2 definisce le misure del compenso dovuto per la Copia privata, il cui importo varia in base al tipo di supporto e alla sua capacità di memoria.In base all'accordo intervenuto tra il Ministero e il p... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Copia privata Copia privata: smartphone e supporti tecnologici più cari Studio Cataldi Copia privata: smartphone e supporti tecnologici più cari

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha firmato il DM con cui vengono aggiornati per i prossimi tre anni i compensi dovuti per la riproduzione privata di vi ...

Serie A: Lazio Milan 0-3, Juventus a +7 sui biancocelesti

Il Milan batte la Lazio 3-0 all'Olimpico in un anticipo della 30/a giornata del campionato di serie A. La vittoria del Milan all'Olimpico sulla Lazio proietta la Juventus a +7 sui biancocelesti a otto ...

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha firmato il DM con cui vengono aggiornati per i prossimi tre anni i compensi dovuti per la riproduzione privata di vi ...Il Milan batte la Lazio 3-0 all'Olimpico in un anticipo della 30/a giornata del campionato di serie A. La vittoria del Milan all'Olimpico sulla Lazio proietta la Juventus a +7 sui biancocelesti a otto ...