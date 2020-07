Cgil-Cisl-Uil: assemblea a Umberto I, è mobilitazione (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “La direzione non riceve i lavoratori e si infiamma lo scontro al Policlinico Umberto I. Dopo la manifestazione di oggi, con centinaia di lavoratori in assemblea e poi in corteo davanti alla direzione generale dell’azienda ospedaliera, la strada sembra segnata: la mobilitazione continuera’ fino allo sciopero”. Cosi’ Francesco Frabetti (Fp Cgil Rieti Roma Eva), Giovanni Fusco (Cisl Fp Roma Capitale Rieti) e Fabio Ferrari (Uil Fpl Roma e Lazio), a margine della manifestazione che si e’ tenuta questa mattina all’Umberto I. “Dall’azienda e’ ancora e solo muro di gomma. Nessun confronto e nessuna apertura rispetto a tutti gli atti unilaterali, illegittimi, di cui abbiamo chiesto il ritiro. La direzione e’ arroccata su posizioni indifendibili, tanto che si e’ rifiutata persino di ricevere una delegazione dei ... Leggi su romadailynews

