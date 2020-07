Ascolti TV | Domenica 5 luglio 2020. Sfida tra repliche: Non Dirlo al Mio Capo (13.8%) meglio di Rosy Abate (8.6%). La Formula 1 su Tv8 all’11% (Di lunedì 6 luglio 2020) Non Dirlo al Mio Capo Nella serata di ieri, Domenica 5 luglio 2020, su Rai1 la replica di Non Dirlo al Mio Capo ha conquistato 2.407.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la replica di Rosy Abate 2 ha raccolto davanti al video 1.408.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Rai2 FBI ha interessato 754.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 La rivolta delle ex ha intrattenuto 832.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 L’incredibile vita di Norman ha incollato 883.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 la replica di Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 783.000 spettatori (4.6%). Su La7 Chernobyl in replica ha registrato 500.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Gomorra in replica può attendere segna 420.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Restaurant Swap – Cambio Ristorante è seguito da 362.000 spettatori con l’1.9%. Su SkySport Napoli-Roma ... Leggi su davidemaggio

