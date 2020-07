Allan torna in gruppo: recuperato per la partita col Genoa (Di lunedì 6 luglio 2020) Buone notizie per Gennaro Gattuso, in vista della partita col Genoa. Allan infatti ha svolto tutto l’allenamento con la squadra, dunque è pienamente recuperato per mercoledì. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Allan ha fatto allenamento completo col gruppo. Terapie e palestra per Llorente. Questo invece il resoconto dell’allenamento odierno. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Roma sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto torello e una fase di allunghi. Successivamente esercitazione di passaggi e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto e serie di tiri in porta. L'articolo Allan torna in gruppo: recuperato per la partita col Genoa sembra ... Leggi su ilnapolista

napolista : Allan torna in gruppo: recuperato per la partita col Genoa Il centrocampista ha svolto tutto l'allenamento con il r… - CronacheTweet : #Allan torna in gruppo. #Ospina... - WhxteCOD : @ZiROMELU Luí a sto momento naingolan se torna fa comodo... cmq non spenderei 35 per allan - infoitsport : Napoli-Spal, i convocati di Gattuso: torna Manolas; out Llorente e Allan - Salvato95551627 : RT @allgoalsnapoli: UFFICIALE - I convocati per la Spal: out Allan e Llorente! Torna Manolas #forzanapolisempre #NapoliSpal #seriea #sscnap… -

Ultime Notizie dalla rete : Allan torna Castel Volturno, il report del club: Allan torna in gruppo, solo una parte per Ospina Tutto Napoli Castel Volturno, il report del club: Allan torna in gruppo, solo una parte per Ospina

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Roma sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Dopo il successo di ieri sulla Roma, il Napoli ha ripre ...

“Se arriva un’altra ondata di Covid, Pietrelcina torna all’anno zero”

. Mimmo Masone, sindaco della città natale di Padre Pio, sintetizza così ad HuffPost le sue preoccupazioni sul destino del comune di 3.000 anime in provincia di Benevento, la cui economia si regge su ...

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Roma sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Dopo il successo di ieri sulla Roma, il Napoli ha ripre .... Mimmo Masone, sindaco della città natale di Padre Pio, sintetizza così ad HuffPost le sue preoccupazioni sul destino del comune di 3.000 anime in provincia di Benevento, la cui economia si regge su ...