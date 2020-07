Addio Mauro Mellini, il padre intransigente, laico e radicale del garantismo italiano (Di lunedì 6 luglio 2020) Dei molti dirigenti che fecero del Partito radicale una nave corsara dell’eresia politica progressista, nell’Italia bloccata dal monopolio democristiano del governo e comunista dell’opposizione, Mauro Mellini non è stato il solo a rompere con Marco Pannella, ma fu quello a farlo nel modo più definitivo. Dopo la svolta cosiddetta “transnazionale” della fine degli anni Ottanta, da lui considerata una forma di diserzione o un mero divertissement ideologico, Mellini, terminato il mandato al CSM, in cui malgrado i dissidi l’aveva voluto proprio Pannella, continuò per così dire “in solitaria” la propria militanza sui temi della giustizia e del potere giudiziario. Dal 1994 a oggi, lasciando gli incarichi istituzionali, ha continuato a fare il laico e il garantista intransigente, attraversando il quarto di ... Leggi su linkiesta

