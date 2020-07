Xavi, niente Barcellona per il dopo Setien: ha rinnovato con l’Al Sadd (Di domenica 5 luglio 2020) Uno dei nomi più caldi per il dopo Setien al Barcellona è sempre stato quello di Xavi Hernandez, ex centrocampista e leggenda del club blaugrana. Tuttavia, l’Al Sadd ha comunicato il rinnovo dell’allenatore anche per la prossima stagione e le possibilità che possa rientrare tra i possibili candidati, a questo punto, si riducono drasticamente. L’Al Sadd annuncia ufficialmente il rinnovo di Xavi Hernandez come allenatore della prima squadra per un’ulteriore stagione, per il 2020/21. Xavi ha guidato i Wolves dall’inizio dell’annata 2019/20, vincendo la coppa di Qatar e la Supercoppa nazionale. Xavi ha commentato così il rinnovo di contratto, attraverso i canali ufficiali del club qatariota. Sono contento di aver rinnovato il contratto e di continuare con l’Al Sadd. La mia concentrazione in questo periodo è ... Leggi su ilnapolista

Senza Iniesta è meno Barça. Anche se il primo a non esserne convinto è proprio lui, l'Illusionista. Per Andrés il Barcellona è sogni, ideali, destini, personali e collettivi, sfida, un'identità contin ...

