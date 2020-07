Udinese-Genoa, Nicola: “Stiamo progredendo. Il risultato di oggi segnale importante” (Di domenica 5 luglio 2020) “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. L’Udinese è una squadra fisica che sta vivendo un buon momento. Abbiamo dimostrato grande carattere e ora c’è da lottare fino alla fine“. Queste le parole di Davide Nicola dopo il pareggio in rimonta del suo Genoa in trasferta contro l’Udinese alla Dacia Arena col risultato di 2-2. Per la formazione rossoblu c’è un punto che non allontana la zona retrocessione (+2 dal Lecce) ma che permette di guardare ai prossimi impegni con ottimismo: “Ho l’impressione che stiamo progredendo, sia pure con degli errori – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – oggi non era facile mantenere l’atteggiamento mentale predisposto per la rimonta. Questo è un segnale importante ma c’è da migliorare ancora molto. Sono consapevole di avere degli ... Leggi su sportface

