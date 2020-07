TUTTOSPORT- Napoli-Roma per il futuro di Hirving Lozano (Di domenica 5 luglio 2020) “4-1, senza pietà!”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano piemontese TUTTOSPORT. La Juventus ha travolto il Torino per 4-1 nel derby della Mole volando a +7 sulla Lazio che nel match delle 21:45 è stata a sua volta battuta dal Milan all’Olimpico. A segno per i bianconeri Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Cristiano Ronaldo. Autogol di Koffi Djidji per i granata, che avevano accorciato le distanze momentaneamente con Andrea Belotti su rigore. A Napoli, intanto, si pensa alla sfida contro la Roma di stasera. Hirving Lozano potrebbe trovare spazio. Un dubbio che la dice lunga sul periodo positivo dell’attaccante messicano. Chissà che questo momento non possa cambiare anche le carte del suo futuro. Secondo il giornale, infatti, se il giocatore dovesse fare un finale di stagione degno della reputazione che ... Leggi su calciomercato.napoli

