Sotto il sole di Riccione, i protagonisti : “Abbiamo cercato di rivivere la freschezza degli amori estivi" (Di domenica 5 luglio 2020) L'incontro con il cast e i realizzatori di Sotto il sole di Riccione, il film Netflix ispirato alle atmosfere di Sapore di mare e della musica di Tommaso Paradiso, in catalogo dal 1 luglio. L'estate è ufficialmente iniziata, nella realtà così come su Netflix, con l'arrivo di Sotto il sole di Riccione, il film realizzato in collaborazione con Mediaset e prodotto insieme a Lucky Red, che è in catalogo dal 1 luglio. Ci è stato presentato in una conferenza stampa ricca di attori e realizzatori, tutti intervenuti per raccontare l'esperienza sul set al servizio dei giovani registi che rispondono al nome di Younuts! e di Enrico Vanzina, che ha ideato il soggetto e scritto la sceneggiatura insieme a Caterina Salvadori e Ciro Nacca. L'omaggio, tra ispirazione e musica È stato proprio Enrico Vanzina a ... Leggi su movieplayer

matteosalvinimi : Sotto lo splendido sole di Terracina (Latina), state con noi! ?? LIVE ?? - matteosalvinimi : Un plauso agli agenti di Polizia che hanno salvato questo povero cane, chiuso in auto sotto al sole, rischiando di… - TizianoFerro : '???????????????? ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ?????? ????????..'. Oggi saremmo stati tutti li, sotto il sole rigenerante di ques… - DesireeSbarbat1 : RT @shefuckingdeadd: SOTTO IL SOLE SOTTO IL SOLE DE STO CAZZO DE STO CAZZO QUASI QUASI MI AMMAZZO COSÌ NON CI PENSO PIÙ NON CI PENSO PIÙ - _UmbraWitch : Sciogliendoci sotto il sole Come i gelati in estate che bagnano le parole -