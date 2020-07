Quelle cene segrete di Palamara con le toghe rosse per le nomine (Di domenica 5 luglio 2020) Federico Garau "La Verità" pubblica nuove intercettazioni di Palamara, stavolta si parla di una cena organizzata per un pm in cerca di un ruolo prestigioso Nuove sconcertanti rivelazioni sul pm Luca Palamara, finito al centro di una vera e propria bufera dopo la pubblicazione di alcuni suoi messaggi Whatsapp in cui si parlava del leader della Lega Matteo Salvini e della necessità di "attaccarlo". Col proseguire delle indagini, sempre più elementi stanno venendo a galla e mettendo in imbarazzo la magistratura. Il quotidiano "La Verità", il primo a lanciare la bomba con la pubblicazione delle chat, riporta oggi una nuova notizia, parlando di una cena privata a cui parteciparono non solo Palamara e l'amico Cosimo Ferri, ma anche Luigi Birritteri, rappresentante della sinistra giudiziaria all'epoca candidato per entrare a far parte della segreteria ... Leggi su ilgiornale

GioviMontagna : @CateBlueLady Sono le mie preferite?? le uso sempre per servire quelle cene soft o gli aperitivi - litaslife_026 : fino a due anni fa, alle cene come quelle di stasera, saresti venuta anche tu. ora festeggi altro, con una famiglia… - marinabb3 : Le cene tra amici, quelle belle! Grazie a Rita! #amicizia #amici #ridere #risate @RobertaBruzzone @cataldocalabre1… - BacciGloria : @1926_NA_ @Joe911S Esatto , libere professioniste . E ci sono quelle che si riservano la decisione di 'darla' al cl… - nouvelleEle : @stocazzzzzo Che rogna quelle cene -

Ultime Notizie dalla rete : Quelle cene Quelle cene segrete di Palamara con le toghe rosse per le nomine il Giornale Coronavirus, focolaio Vicenza: così l'imprenditore ha diffuso il contagio. Quei viaggi lampo in Serbia e Bosnia

VENEZIA Sbruffone con i medici e gli infermieri, reticente, poco collaborativo: questo dice l'Ulss 8 Berica dell'industriale vicentino Lino Fraron, il titolare della Laserjet di Pojana Maggiore indica ...

Racconti in quarantena – LA FIORAIA DI PIAZZA NAVONA

Fu da allora che il gambo dei fiori gli era diventato un chiodo fisso. Le rose soprattutto, rosse come porpora e vellutate a passarci le dita come una carezza sulle labbra; le tea dalle cento sfumatur ...

VENEZIA Sbruffone con i medici e gli infermieri, reticente, poco collaborativo: questo dice l'Ulss 8 Berica dell'industriale vicentino Lino Fraron, il titolare della Laserjet di Pojana Maggiore indica ...Fu da allora che il gambo dei fiori gli era diventato un chiodo fisso. Le rose soprattutto, rosse come porpora e vellutate a passarci le dita come una carezza sulle labbra; le tea dalle cento sfumatur ...