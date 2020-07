Napoli, Hirving Lozano andrebbe confermato anche nella prossima stagione? (Di domenica 5 luglio 2020) Nel Napoli che ha perso 2-0 contro l'Atalanta c'è ben poco da salvare. La difesa azzurra è andata in grande affanno soprattutto nel secondo tempo. Il centrocampo, ad eccezione di Piotr Zielinski, ha prodotto poco e non è stato capace di proteggere la retroguardia. E cosa dire dell'attacco? Il tridente dei partenopei è stato innocuo. Nemmeno Arek Milik, quando è entrato, è riuscito a creare dei grattacapi alla difesa della compagine di Gian Piero Gasperini. SSC Napoli v SPAL - Serie A Eppure... Leggi su 90min

SiamoPartenopei : TUTTOSPORT - Lozano-Napoli, cambia il futuro del messicano? Hirving sarà titolare col Genoa - maryguardacose : RT @faithless95: A chi non aspettava che questa sconfitta per uscire dalle saittelle e ricominciare a vomitare sul Napoli auguro di stare a… - _hsiwk_ : RT @faithless95: A chi non aspettava che questa sconfitta per uscire dalle saittelle e ricominciare a vomitare sul Napoli auguro di stare a… - Partenope_cf : RT @faithless95: A chi non aspettava che questa sconfitta per uscire dalle saittelle e ricominciare a vomitare sul Napoli auguro di stare a… - arkino82 : RT @faithless95: A chi non aspettava che questa sconfitta per uscire dalle saittelle e ricominciare a vomitare sul Napoli auguro di stare a… -