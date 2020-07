Napoli Femminile, confermato il ritiro a Castel di Sangro: le date (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – confermato il ritiro a Castel di Sangro per il Napoli Femminile in vista della prossima stagione. Sarà infatti nuovamente la località abruzzese ad ospitare le azzurre per la consueta preparazione estiva. Azzurre che alloggeranno anche stavolta nell’albergo Don Luis, scelto ancora dal presidente Carlino vista la qualità delle strutture e la vicinanza con gli impianti sportivi. Il ritiro delle azzurre si svolgerà tra il 12 ed il 27 luglio prossimo. Le ragazze torneranno poi a Napoli per la presentazione alla città e per ultimare la preparazione fisica alla Schiana Arena, che ospiterà gli allenamenti della squadra per tutta la stagione 2020/2021. Stagione che comincerà ufficialmente il 22 agosto e vedrà la compagine azzurra giocare i match casalinghi tra le mura del ... Leggi su anteprima24

andre_abogado : Napoli Femminile: ai saluti 13 giocatrici, una diventerà team manager - LFootball_ : ? Il @NapoliFemminile, dopo la promozione in #SerieA, è al lavoro per preparare la nuova stagione ?? Lascia il club… - Ant_Siciliano : RT @NapoliLadies: ?? Castel di Sangro (Abruzzo) ospiterà la preparazione precampionato del Napoli Femminile in programma dal 12 al 27 luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Femminile Napoli Femminile, non solo Schioppo: il club ufficializza numerosi addii anteprima24.it Mara Carfagna e Valeria Valente: due politiche per le donne

«Meno tasse per la parità salariale, premi alle imprese che assumono donne, nidi. Collaborare con la sinistra? Le migliori leggi sono quelle con ampio consenso» Ha presentato pochi mesi fa il suo Wome ...

“Napoli la città nobile e il suo Regno”: al Maschio Angioino una mostra da non perdere

NAPOLI – Inaugurata nell’imponente Castel Nuovo – Maschio Angioino la mostra “Napoli la città nobile e il suo Regno” visitabile fino al 19 luglio. L’exhibition offre ai “viaggiatori” un’importante te ...

«Meno tasse per la parità salariale, premi alle imprese che assumono donne, nidi. Collaborare con la sinistra? Le migliori leggi sono quelle con ampio consenso» Ha presentato pochi mesi fa il suo Wome ...NAPOLI – Inaugurata nell’imponente Castel Nuovo – Maschio Angioino la mostra “Napoli la città nobile e il suo Regno” visitabile fino al 19 luglio. L’exhibition offre ai “viaggiatori” un’importante te ...