Lecce, non passa la febbre di Luca Rossettini: sottoposto al test per il Coronavirus (Di domenica 5 luglio 2020) Il Lecce è in piena emergenza. I salentini sono alla disperata ricerca di punti per risalire la classifica e uscire dalla zona retrocessione, ma dovranno farlo con diverse defezioni importanti fra le quali figura quella di Luca Rossettini. Il difensore centrale ha la febbre da qualche giorno e non sembra volergli passare. Rossettini è stato anche ricoverato in ospedale per accertamenti e sottoposto al tampone che ha però escluso la possibile positività al Coronavirus.L'articolo Lecce, non passa la febbre di Luca Rossettini: sottoposto al test per il Coronavirus SPORTFAIR. Leggi su sportfair

