Le statue, il passato, la memoria: un attacco pieno di contraddizioni (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug – L’identità comune di uno Stato o di una nazione non si traducono mai in una memoria condivisa, ma sono piuttosto un intreccio di memorie plurali che rendono impossibile una “narrazione unificata del passato” (Manuel Cruz) ed una sua forzata omogeneizzazione. Questo significa che non poche volte queste memorie possono entrare in conflitto tra loro, ma sempre servendosi dei meccanismi tipici della memoria culturale, a partire dalla ricostruttività. In altre parole, si vuole ricostruire il passato, ovviamente in linea con la propria agenda rivendicativa, attraverso un processo simultaneamente di appropriazione, critica, preservazione e trasformazione. E’ chiaro, di conseguenza, che tale modo di procedere tenda necessariamente a semplificare la realtà storica, andando contro la complessità delle dinamiche della storia, ... Leggi su ilprimatonazionale

galax64716705 : @ABC @JohSogos Le statue sono anche testimonianze del passato sono la storia e devono rimanere al loro posto! - LT_Elvetius : RT @rotanicolas: I fanatici che abbattono e imbrattano statue confondono la #STORIA con la MEMORIA, ossia la visione del passato filtrato a… - Alessandra__bb : RT @rotanicolas: I fanatici che abbattono e imbrattano statue confondono la #STORIA con la MEMORIA, ossia la visione del passato filtrato a… - carlossartori19 : RT @rotanicolas: I fanatici che abbattono e imbrattano statue confondono la #STORIA con la MEMORIA, ossia la visione del passato filtrato a… - CretellaRoberta : RT @rotanicolas: I fanatici che abbattono e imbrattano statue confondono la #STORIA con la MEMORIA, ossia la visione del passato filtrato a… -

Ultime Notizie dalla rete : statue passato Le statue, il passato, la memoria: un attacco pieno di contraddizioni Il Primato Nazionale Furia contro le statue razziste

di GIUSEPPE SARCINA, corrispondente da Washington Le prime statue sono state buttate giù a fine maggio, pochi giorni dopo la morte di George Floyd, a Minneapolis (25 maggio). Non c’è stata una regia p ...

Manifestanti gettano in mare la statua di Colombo. Trump: "Nazisti"

AGI - Un gruppo di manifestanti che protestavano per la morte dell'afroamericano George Floyd ha rovesciato e gettato in mare la statua di Cristoforo Colombo a Baltimora, in Maryland. Nei video diffus ...

di GIUSEPPE SARCINA, corrispondente da Washington Le prime statue sono state buttate giù a fine maggio, pochi giorni dopo la morte di George Floyd, a Minneapolis (25 maggio). Non c’è stata una regia p ...AGI - Un gruppo di manifestanti che protestavano per la morte dell'afroamericano George Floyd ha rovesciato e gettato in mare la statua di Cristoforo Colombo a Baltimora, in Maryland. Nei video diffus ...