Le dimensioni contano? Il sondaggio britannico stabilisce la dotazione “giusta” (Di domenica 5 luglio 2020) Le dimensioni contano? Avevamo scritto al riguardo un mese e un paio di settimane fa, sottolineando come non contassero poi tanto (anche a detta di importanti pornostar). In realtà, un sondaggio riportato dal Daily Star, pare ribaltare quanto riportato lo scorso 25 maggio. A seconda delle dimensioni, pare che le donne possano essere più o meno soddisfatte, a giudicare dal giudizio dato da circa 5000 donne (4761, per la precisione) interpellate in questa intervista. Per il 44% delle donne interpellate, i peni da 20 centimetri sono quelli capace di dare l’orgasmo più facilmente alla donna. Per il 38 e il 32% delle intervistate anche i peni da 18 e 23 centimetri possono risultare “efficaci”. Subito dietro, i peni più grandi (parliamo di chi ha avuto a che fare con peni da 28 centimetri. Non esattamente dimensioni estremamente ... Leggi su nonsolo.tv

Roberto79888451 : RT @addidinc: È vero che le dimensioni contano. Infatti la U di Uomo, dev’essere enorme. - duesenzatre1 : RT @addidinc: È vero che le dimensioni contano. Infatti la U di Uomo, dev’essere enorme. - db_1086 : RT @addidinc: È vero che le dimensioni contano. Infatti la U di Uomo, dev’essere enorme. - pixie44042532 : RT @addidinc: È vero che le dimensioni contano. Infatti la U di Uomo, dev’essere enorme. - Strolga2 : A quanto pare, le dimensioni non contano. A cosa avevate pensato, mi riferivo al cervello. -

Ultime Notizie dalla rete : dimensioni contano Quanto deve essere lungo un pene per far raggiungere l’orgasmo? Ecco la dimensione perfetta DonnaPOP Chicchi di grandine come palline da tennis Cento auto danneggiate

«È stata una notte infernale. Sono uscito alle 3 per andare in officina e asciugare l’acqua che era entrata. Il cortile sembrava un prato di Wimbledon: era tutto verde tra foglie e rami spezzati dalla ...

Revolut lancia la nuova carta rainbow per celebrare il Pride. Ecco come averla

Ordinare la nuova carta Rainbow di Revolut è quanto mai facile ma il procedimento è leggermente diverso dalle altre. In questo caso infatti l'utente che vorrà acquistarla dovrà fare una donazione mini ...

«È stata una notte infernale. Sono uscito alle 3 per andare in officina e asciugare l’acqua che era entrata. Il cortile sembrava un prato di Wimbledon: era tutto verde tra foglie e rami spezzati dalla ...Ordinare la nuova carta Rainbow di Revolut è quanto mai facile ma il procedimento è leggermente diverso dalle altre. In questo caso infatti l'utente che vorrà acquistarla dovrà fare una donazione mini ...