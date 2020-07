La scuola in Campania inizierà il 24 settembre (Di domenica 5 luglio 2020) L’annuncio dell’assessore regionale all’Istruzione, Politiche sociali e giovanili Lucia Fortini: “Non c’era altra possibilità”. La scuola in Campania iniziera’ il 24 settembre. Una scelta anticipata da tempo dall’assessore regionale all’Istruzione, Politiche sociali e giovanili Lucia Fortini, ma fatta dopo il tavolo con i sindacati e le associazioni di genitori. “Una decisione – dice l’assessore – presa con rabbia ed amarezza ma non c’era altra possibilita’. Aprire il 14, come ha suggerito la ministra, e poi chiudere per la preparazione dei seggi elettorali in vista del voto del 20 e 21 settembre, avrebbe significato mandare i ragazzi a scuola per non piu’ di tre giorni, considerato che in tutti gli istituti l’inizio delle lezioni e’ sempre scaglionato tra le diverse ... Leggi su 2anews

