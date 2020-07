Juventus, riecco Chiellini e Alex Sandro: buone notizie per Sarri (Di domenica 5 luglio 2020) Giorgio Chiellini e Alex Sandro si sono allenati gruppo dopo l’infortunio: ottime notizie per la Juventus di Maurizio Sarri Ottime notizie per la Juventus, che nella mattinata di oggi ha rivisto Giorgio Chiellini e Alex Sandro allenarsi in gruppo dopo i rispettivi infortuni. Il capitano bianconero potrebbe sostituire lo squalificato Matthijs de Ligt contro il Milan, mentre è ancora in dubbio la presenza del terzino brasiliano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Riecco Dybala: da vittima di CR7 a protagonista

C'è qualcosa di nuovo nella Juventus che ha compiuto l'allungo (forse) decisivo verso il nono scudetto consecutivo, complice il crollo casalingo della Lazio con il Milan. È il gol su calcio di punizio ...

