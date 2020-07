Infortunio Smalling, il difensore della Roma costretto al cambio (Di domenica 5 luglio 2020) Infortunio Smalling – Brutta tegola per la Roma, alla mezz’ora del match in casa del Napoli, posticipo delle 21.45 della 30ª giornata di Serie A. Il difensore Smalling ha infatti subito un Infortunio ed è stato costretto al cambio. Subito pronto Fazio, entrato al suo posto.L'articolo Infortunio Smalling, il difensore della Roma costretto al cambio CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

La Roma perde Chris Smalling per infortunio: il difensore giallorosso lascia il campo contro il Napoli per un problema muscolare Chris Smalling ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco del ...

LIVE - Napoli-Roma 0-0: infortunio per Smalling, entra Fazio

30' - Smalling non ce la fa, è costretto a uscire. Entra Fazio. 28' - Gioco momentaneamente fermo: problemi per Smalling. 27' - Brutto errore di Smalling che regala palla al Napoli, poi l'inglese rime ...

