In Messico i morti per il coronavirus sono diventati più di 30mila. Lo ha detto il minisetro della Salute, annunciando i dati di sabato, in cui sono morte 523 persone. Il Messico è diventato il quinto paese al mondo per

. Lo ha detto il minisetro della Salute, annunciando i dati di sabato, in cui sono morte 523 persone. Il Messico è diventato il quinto paese al mondo per numero di morti dietro a Stati Uniti, Brasile, ...

La pandemia ha provocato almeno 527.241 morti. Sono stati diagnosticati oltre 11 milioni di casi di infezione in 196 Paesi. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito, con 129.657 morti. Seguono Brasil ...

