Formula 2, GP Austria 2020: risultati sprint race, ordine di arrivo e classifica piloti (Di domenica 5 luglio 2020) L’ordine di arrivo del secondo appuntamento del weekend col Gran Premio d’Austria di Formula 2: ecco la seconda classifica stagionale al termine della gara sprint che si è corsa domenica. Ventotto giri da percorrere in un massimo di quarantacinque minuti, questa la Formula della sprint race: gran prestazione di Felipe Drugovich, che dopo aver conquistato la pole position si mantiene in testa alla gara e la conduce con autorità vincendo davanti a Deletraz e Ticktum. Per il brasiliano anche i due punti aggiuntivi in classifica ad appannaggio di chi ha fatto registrare il giro più veloce. Settimo posto per Mick Schumacher, che conquista così due punti in classifica. ordine DI arrivo sprint race GP Austria Formula 2 1- Drugovich 2- Deletraz 3- Ticktum 4- Shwartzman 5- Lundgaard 6- Matsushita 7- Schumacher 8- Aitken 9- Ilott 10- Mazepin Giro ... Leggi su sportface

