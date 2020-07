Donnarumma Juventus, ora cambia tutto: mossa a sorpresa del Milan (Di domenica 5 luglio 2020) Donnarumma Juventus – La Juventus continua sempre a monitorare la pista che porta a Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan piace molto alla dirigenza bianconera, che non hai nascosto il suo gradimento nei confronti del giovane estremo difensore rossonero. Nella giornata odierna però il Milan sarebbe corso ai ripari, cercando di scacciare i rumours di mercato. Donnarumma Juve: il Milan prepara il rinnovo Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” sarebbe già stata apparecchiata la tavola per il prolungamento di contratto di Donnarumma. Mino Raiola, agente del giocatore, aspetterebbe soltanto la chiamata della dirigenza capitanata da Gazidis. Leggi anche: Mercato Juventus, dall’Olanda: possibile un colpo dopo De Ligt I rossoneri, adottando questa tattica, non perderebbero il portiere a parametro zero rispedendo al mittente ogni lusinga ... Leggi su juvedipendenza

Donnarumma Juventus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Donnarumma Juventus