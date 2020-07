DIRETTA STREAMING – Napoli – Roma – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di domenica 5 luglio 2020) Ritorna il “derby del sud”, la sfida di campionato valida per la 30esima giornata tra Napoli e Roma, sfida sempre seguita da tifosi ed appassionati. La gara avrà inizio alle ore 21.45 di domenica 5 luglio. Lo stato delle squadre L’ottimo periodo del Napoli prosegue nonostante la recente sconfitta per 2 a 0 sul campo dell’Atalanta, che ha definitivamente messo la parola “fine” alle residue speranze di arrivare al quarto posto, occupato proprio dagli orobici. Pessimo momento per la Roma che arriva da due sconfitte entrambe per 2 a 0, prima in casa del Milane poi all’Olimpico contro l’Udinese, che ha fatto inasprire il rapporto tra tifosi e dirigenza. Napoli – Roma – Dove Vederla La partita verrà trasmessa in DIRETTA da Sky che detiene i diritti su gran parte delle partite in Serie A: Tramite ... Leggi su giornal

«Virginio Merola assente su Bologna durante l’emergenza Covid. Un sindaco stanco dopo due mandati, la città ha bisogno di strategie all’altezza». Cathy La Torre, 39 anni, origini trapanesi, avvocata, ...

LIVE - Napoli-Roma 0-0: inizia la gara!

21.40 - Squadre in campo. Napoli in solita divisa azzurra, Roma in giallorosso. 21.20' - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro la Roma è intervenuto al microfono ...

