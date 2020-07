Cristian Galella e Tania Gabrieletto, è crisi: “Siamo due persone single” (Di domenica 5 luglio 2020) Una coppia passata dal telecomando all’altare annuncia ai follower la crisi. Cristian Galella e Tara Gabrieletto si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, il loro amore, dopo aver superato il falò governato da Filippo Bisciglia, è arrivata all’Isola Dei Famosi e nel 2016 alle nozze. I rumors che la coppia fosse in crisi, complice lo strano silenzio dei profili social si rincorrevano già da un po’ tra i follower della coppia. Poi la doccia fredda, con le parole di Cristian. Poco prima anche Tara aveva parlato, sulle stories di Instagram, ma in termini meno definitivi: “Non sono mai stata una persona molto brava a nascondere quando sta male, – racconta Tara- perché ho sempre avuto i miei occhi che parlano prima della bocca. Non è un bel periodo, non sto bene. Sto, stiamo prendendo delle decisioni nella mia vita, ... Leggi su tvzap.kataweb

