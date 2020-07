Bologna, Palacio: “Avrei potuto meritare un’Inter più forte. A San Siro vogliamo fare il bis” (Di domenica 5 luglio 2020) Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l’Inter, ricordando gli anni in maglia nerazzurra: “Purtroppo non ho vissuto il periodo migliore: avrei potuto meritare un’Inter più forte. Feci pure il portiere, contro il Verona: lì sono imbattuto. 0-1 a San Siro? Incredibile quella vittoria, Sinisa era appena arrivato, fu quasi irreale. Speriamo sia ripetibile”. Rispetto al ruolo che ricopre in campo, ha aggiunto: “Io poi non sono un centravanti, si sa: la prima volta lo feci quando nell’Inter Milito si ruppe. È divertente, nel gioco di Sinisa è inserito in un assetto dinamico, di scambi, in cui il 9 classico non sempre è previsto. Nonostante questo, però, la produzione offensiva è tanta, notevole”. Infine un ... Leggi su sportface

