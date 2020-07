Anzio, distruggono il compro oro con un camion rubato: ma poi lasciano la cassaforte sul posto (FOTO) (Di domenica 5 luglio 2020) Un forte boato ha scosso la notte di Anzio in Via di Villa Claudia. Ignoti hanno tentato di asportare la cassaforte di un negozio compro oro avvalendosi di un camion risultato poi rubato. I malviventi però non sono riusciti nel loro intento e, alla fine, hanno deciso di desistere lasciando la cassaforte stessa accanto al veicolo usato come ‘ariete’. L’episodio è stato registrato intorno alle ore 3.10 di stanotte. Le indagini sono in corso ad opera del commissariato di Anzio: si cerca anche di risalire al proprietario del camion al quale i malviventi hanno asportato le targhe. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Anzio, distruggono il compro oro con un camion rubato: ma poi lasciano la cassaforte sul posto (FOTO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

