Agropoli, sequestri e multe per gli ambulanti in spiaggia (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito del progetto “Spiagge sicure”, finanziato dal Ministero dell’Interno, la Polizia municipale di Agropoli, diretta dal maggiore Carmine Di Biasi, nella giornata di venerdì, 3 luglio, e quella di ieri, 4 luglio, sulla spiaggia del lungomare San Marco ha sanzionato per complessivi 10.000 euro due venditori ambulanti che esercitavano attività di commercio abusivo su demanio marittimo. Gli operanti hanno anche provveduto al sequestro della merce, finalizzato alla confisca. I controlli proseguiranno sugli arenili cittadini fino al prossimo 30 settembre. L'articolo Agropoli, sequestri e multe per gli ambulanti in spiaggia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

