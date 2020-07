Adriana Volpe "volpona" punta alla reunion per lo share. Chi ti porta a Tv8? (Di domenica 5 luglio 2020) Per far salire lo share? La Volpe punta alla reunion. Ecco chi arriva a Tv8. La Volpe tenta il colpaccio con Denver. Lo invita a “Ogni mattina”, la nuova trasmissione di Tv8 che non sta brillando per ascolti bassi (intorno all'1%). E il super modello, atteso per la puntata di lunedì 6 luglio è una vecchia conoscenza: Andrea Denver, infatti, è stato uno dei vipponi del Gf Vip nell'ultima edizione che ha visto protagonista proprio la Volpe. Tra l'altro, le malelingue avevano parlato addirittura di un presunto flirt con il bel modello (fidanzatissimo). Voci smentite da tutti, compreso dalla Volpe che è sposata con Roberto Parli. Anche lui conosce Denver. Ma il “bellone” riuscirà a dare un'iniezione di adrenalina agli ascolti di Tv8? Si spera. Visti i risultati disastrosi della prima settimana. ... Leggi su iltempo

