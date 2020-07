Adani sparisce dagli studi Sky, Pistocchi lancia l’hashtag #SaveAdani (Di domenica 5 luglio 2020) Adani dalla ripresa del campionato non è più negli studi Sky, e la notizia non è passata inosservata a Pistocchi, che ha fatto allusioni su Twitter Non sarà passato inosservato agli occhi degli amanti del calcio il fatto che il noto opinionista Lele Adani dalla ripresa del campionato è sparito dagli studi Sky. L’ex difensore dell’Inter infatti è presente soltanto in telecronaca assieme a Riccardo Trevisani, con cui ieri ha commentato il derby della Mole tra Juventus e Torino. Sull’argomento è intervenuto anche il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, il quale ha alluso al possibile motivo della sua assenza, lanciando l’hashtag #SaveAdani. Questo il commento di Pistocchi: “Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito Lele Adani, uno dei pochi che, per ... Leggi su bloglive

