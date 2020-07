“Vaccino contro il tumore presto a Napoli”: l’annuncio di De Luca (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Vaccino tumore in tre cinque anni a Napoli” l’ha detto oggi il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della presentazione del centro NeMO di Napoli. Oggi il Governatore campano era all’Ospedale Monaldi di Napoli insieme a Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon, e Alberto Fontana, presidente di NeMO. Proprio all’interno del nosocomio napoletano sono stati completati i lavori ristrutturazione degli spazi del nuovo Centro Clinico NeMO, un’eccellenza multidisciplinare per le malattie neuromuscolari in Campania. L'articolo “Vaccino contro il tumore presto a Napoli”: l’annuncio di De Luca proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

giornalettismo : Centinaia di condivisioni per un post in cui si afferma che la seconda ondata d'influenza spagnola (del 1918) fosse… - loveasachild : Prima di scagliarvi contro chi non vuole farsi un vaccino chiedetevi perché non sono state permesse le autopsie, sa… - livedisagree1 : anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei vaccini saranno infettanti e non si potrà capire più chi… - giatav : RT @FaberVonCastell: Il vaccino contro il Covid ancora non c'è, ma Provenzano, scoprendosi ministro della sanità, ha già le idee chiare. Sa… - LamaCla11 : RT @FaberVonCastell: Il vaccino contro il Covid ancora non c'è, ma Provenzano, scoprendosi ministro della sanità, ha già le idee chiare. Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vaccino contro La linea degli «zero nuovi contagi» a Brescia è ancora lontana Giornale di Brescia