‘Uomini e Donne’, Cristian Gallella rompe il silenzio e ufficializza la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto: “Abbiamo deciso di separarci” (Video) (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo le prime parole di Tara Gabrieletto che facevano presagire una forte crisi con Cristian Gallella, arriva la conferma dell’ex tronista che rompe il silenzio e annuncia: Buonasera a tutti, so che non sono molto social, però per fare un po’ di chiarezza sono qui a parlare a nome mio e anime di Tara, con la quale abbiamo deciso comunque di separarci. Ognuno potrà prendere la propria strada, non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione, non vedrete mai interviste, non vedrete mai nessun tipo di cose inerenti al nostro rapporto, perché i motivi di questa separazione sono comunque motivi che solo io e lei sappiamo e vogliamo mantenerli tali. L'articolo ‘Uomini e Donne’, Cristian Gallella rompe il silenzio e ufficializza la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto: “Abbiamo deciso di separarci” ... Leggi su isaechia

