Un anno dal concerto di Ultimo all’Olimpico di Roma, il video di Sogni Appesi (Di sabato 4 luglio 2020) Era il 4 luglio 2019 quando andava in scena il concerto di Ultimo all'Olimpico, un evento che registrò la presenza di 64mila persone e che vide salire sul palco, insieme al giovane cantautore, anche Fabrizio Moro e Antonello Venditti. Per celebrare l'anniversario Ultimo, nelle ultime ore, ha pubblicato a sorpresa il video di Sogni Appesi registrato nel grande evento all'Olimpico di Roma. Tanta la commozione dei fan che senza preavviso si sono ritrovati con una nuova clip estratta dal live di Ultimo all'Olimpico, un'emozione che alcuni hanno rivissuto proprio dopo aver partecipato al concerto. Sogni Appesi ha un valore simbolico: contenuta nel primo album Pianeti (2017), vederla eseguita di fronte alla folla oceanica dello Stadio Olimpico della città capitolina conferma le grandi soddisfazioni del cantautore Romano e il grande successo ottenuto rispetto agli ... Leggi su optimagazine

Mov5Stelle : Dal prossimo anno accademico le studentesse e gli studenti che hanno un Isee entro i 20mila euro potranno iscrivers… - Honiro : Esattamente un anno fa Ultimo riempiva lo Stadio Olimpico di Roma con il concerto 'La Favola' • trovate ora su Yout… - WeCinema : .@nastridargento 2020: in arrivo finalmente dal vivo una serata di grande cinema con i migliori protagonisti dell’a… - REstaCorporate : @Adnkronos #Salvinisomaro è un povero esaurito, una mezza tacca della politica con tematiche di un passato morto e… - sghi29 : Dal '99 L'anno della prima estate da ricordare Del passaggio all'adolescenza In testa sin d'allora -

Ultime Notizie dalla rete : anno dal Dell'Aquila "Un anno dal Landella bis. Risultati? Il nulla" StatoQuotidiano.it Terme, tutte le divisioni del piano Cardini

Il nome lo ha preso da Renzo Cardini, per anni manager alla Oto Melara di La Spezia ed ex amministratore di Montecatini Parcheggi & Servizi. Il piano per il rilancio delle Terme del Comune, che oltre ...

AXQUA ALLA PUGLIA – Facciolla (Pd) “Al Molise circa 20 milioni di euro l’anno. La Puglia prenderà solo quella in eccedenza”

si prevede che degli 8 centesimi pagati dalla Puglia al Molise, 1,6 centesimi per metro cubo andrebbero a Molise Acque e 1,4 centesimi per metro cubo andrebbero al Consorzio di Bonifica di Larino.

Il nome lo ha preso da Renzo Cardini, per anni manager alla Oto Melara di La Spezia ed ex amministratore di Montecatini Parcheggi & Servizi. Il piano per il rilancio delle Terme del Comune, che oltre ...si prevede che degli 8 centesimi pagati dalla Puglia al Molise, 1,6 centesimi per metro cubo andrebbero a Molise Acque e 1,4 centesimi per metro cubo andrebbero al Consorzio di Bonifica di Larino.