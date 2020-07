Uil, il nuovo segretario Bombardieri parte con la gaffe (Di sabato 4 luglio 2020) L’emozione tradisce il neo leader Uil Pierpaolo Bombardieri. Al termine della sua relazione, il successore di Carmelo Barbagallo, tra applausi e omaggi floreali, bacia e abbraccia uno per uno i membri della segretaria sindacale. Una gaffe che non sfugge ai fotografi. Una distrazione che avrebbe scandalizzato tanti se fosse stata compiuta a piazza del Popolo, nelle stesse ora, da qualcuno dei partecipanti. Ma giustidicata dalla commozione del momento, visto il rigido protocollo, adottato e rispettato dal consiglio confederale della Uil, dal Qr Code per l’ingresso dei partecipanti al distanziamento tra le poltrone nell’ampia sala della Nuvola dell’Eur, fino alle mascherine tenute sul volto da tutti, a cominciare dallo stesso Bombardieri, governo compreso. “Il governo deve avere più coraggio” “Lo chiediamo al governo, alla politica. Serve ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : #Bombardieri eletto nuovo segretario generale della #Uil: 'Ridurre ore di lavoro a parità di salario' #ANSA - SecolodItalia1 : Uil, il nuovo segretario Bombardieri parte con la gaffe - CallMeMaltus : RT @FurlanAnnamaria: Congratulazioni di cuore a Pierpaolo #Bombardieri eletto nuovo Segretario generale #Uil. Sono certa che con la sua esp… - giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Il nuovo segretario della Uil propone di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario - Agenzia_Italia : Il nuovo segretario della Uil propone di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario -