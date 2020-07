Salvini mette insieme topi e rom, poi non si offenda se gli danno del razzista (Di sabato 4 luglio 2020) Quando Matteo Salvini ci si mette è davvero efficace. Lo sapevamo. Colpisce duramente, fa notizia, e disarciona gli avversari. Lo ha fatto anche quest’oggi, quando dal palco di piazza del Popolo ha attaccato a modo suo la giunta Raggi. “La Capitale non può essere ricordata per i rom, per i topi, per gli autobus bruciati, e le buche per strada”, ha tuonato il leader della Lega.Ecco, passi per gli autobus bruciati e le buche per strada, varianti infrastrutturali del degrado di una metropoli. Salvini probabilmente ha dimenticato anche altre magagne romane. Probabilmente pensando di esagerare non ha citato la proverbiale monnezza, ma ha rimediato a par suo citando i ratti, e i rom. Ma accomunare nella stessa frase topi e esseri umani può essere fatto forse in letteratura, non in politica, non in un discorso pubblico pur davanti a ‘quattro ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : #Salvini: l’emergenza ora è indubbiamente il lavoro. Per non parlare della cassa integrazione che non arriva. E il… - matteosalvinimi : #Salvini: Sabato e domenica saremo in 2000 piazze italiane a raccogliere le firme per fermare, ad esempio, le carte… - HuffPostItalia : Salvini mette insieme topi e rom, poi non si offenda se gli danno del razzista - AntonioMarconi4 : “La Capitale non può essere ricordata per i rom, per i topi, per gli autobus bruciati, e le buche per strada” Rom… - EmaPaladino : RT @mattiafeltri: Salvini mette insieme topi e rom, poi non si offenda se gli danno del razzista -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini mette Salvini mette insieme topi e rom, poi non si offenda se gli danno del razzista L'HuffPost Centrodestra in piazza a Roma, Salvini: «Qui la futura squadra di governo»

ROMA – Manifestazione del Centrodestra in Piazza del Popolo, a Roma, oggi 4 luglio. «Dalla piazza un segnale di speranza, di voglia di ripartire». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, appena arr ...

Bossi ricoverato in ospedale a Varese nel reparto di gastroenterologia

Umberto Bossi è stato portato ieri sera in ambulanza in ospedale a Varese. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto appres ...

ROMA – Manifestazione del Centrodestra in Piazza del Popolo, a Roma, oggi 4 luglio. «Dalla piazza un segnale di speranza, di voglia di ripartire». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, appena arr ...Umberto Bossi è stato portato ieri sera in ambulanza in ospedale a Varese. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto appres ...